В России зарегистрировали 786 смертей из-за COVID-19 за сутки. Это максимум за пандемию

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 786 против 780 днем ранее, это новый максимум с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 145 278 человек, сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

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Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,48%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 102 летальных случая в Санкт-Петербурге, 29 - в Нижегородской области, 27 - в Иркутской области, 26 - в Тюменской области, по 24 - в Краснодарском крае и Ростовской области.

Число заразившихся

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 23 827, до 5 857 002. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,41%.

В частности, за сутки был выявлено 2 469 случаев в Московской области, 1 942 - в Санкт-Петербурге, 531 - в Нижегородской области, 461 - в Свердловской области, 451 - в Красноярском крае.

В настоящее время в России продолжает лечение 454 241 человек.

Количество выписанных пациентов

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 21 269, до 5 257 483. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,8% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлении 1 896 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 787 - в Московской области, 553 - в Республике Крым, 425 - в Свердловской области, 383 - в Нижегородской области.