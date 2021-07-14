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Пандемия COVID-19
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В Москве выявили минимальное количество зараженных коронавирусом с 8 июня

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в городе возросло за сутки на 3 966

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 966 против 4 991 днем ранее. Прирост стал минимальным с 8 июня, следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

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В относительном выражении прирост составил 0,28%. Всего, по данным штаба, с начала пандемии в столице зафиксировали 1 443 598 случаев заражения.

При этом выздоровели за минувшие сутки 7 519 человек, это максимум с 26 мая прошлого года. В общей сложности в городе выздоровели 1 250 506 заболевших.

По данным штаба, в настоящее время в столице продолжают лечение 169 125 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 109 против 103 днем ранее, до 23 967, следует из сообщения штаба.

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