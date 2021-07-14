В мечети Татарстана для молитв в Курбан-байрам будут допускать не более 100 человек

ТАСС, 14 июля. Количество прихожан в мечетях Татарстана для совершения молитвы в Курбан-байрам, который отмечается в этом году 20 июля, не должно превышать 100 человек. Об этом в среду сообщил первый заместитель муфтия Республики Татарстан Ильфар Хасанов.

"В помещениях мечетей допустима максимальная заполняемость не более 100 человек. Если мечеть не вместит всех желающих, то совершить намаз можно будет на примечетной территории на открытом воздухе", - сообщил он в ходе онлайн-конференции в преддверии Курбан-байрама.

Он также отметил, что празднование Курбан-байрама в регионе пройдет с соблюдением антиковидных мер, к которым относятся обязательное использование средств индивидуальной защиты и индивидуальных молитвенных ковриков, а также соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 м между молящимися.

Помимо этого, по словам Хасанова, в регионе обряд жертвоприношения можно совершить дистанционно по заказу и воспользовавшись услугой доставки на дом.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения, один из двух главных мусульманских праздников наряду с Ураза-байрамом - в этом году пройдет 20 июля. Традиционно он отмечается массовой молитвой в мечетях и хаджем в Мекку, который в этом году также недоступен для большинства мусульман из-за закрытых границ Саудовской Аравии.