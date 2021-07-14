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Пандемия COVID-19

В мечети Татарстана для молитв в Курбан-байрам будут допускать не более 100 человек

Первый заместитель муфтия республики Ильфар Хасанов также отметил, что во время праздника обряд жертвоприношения можно будет совершить дистанционно по заказу и воспользовавшись услугой доставки на дом

ТАСС, 14 июля. Количество прихожан в мечетях Татарстана для совершения молитвы в Курбан-байрам, который отмечается в этом году 20 июля, не должно превышать 100 человек. Об этом в среду сообщил первый заместитель муфтия Республики Татарстан Ильфар Хасанов.

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"В помещениях мечетей допустима максимальная заполняемость не более 100 человек. Если мечеть не вместит всех желающих, то совершить намаз можно будет на примечетной территории на открытом воздухе", - сообщил он в ходе онлайн-конференции в преддверии Курбан-байрама.

Он также отметил, что празднование Курбан-байрама в регионе пройдет с соблюдением антиковидных мер, к которым относятся обязательное использование средств индивидуальной защиты и индивидуальных молитвенных ковриков, а также соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 м между молящимися.

Помимо этого, по словам Хасанова, в регионе обряд жертвоприношения можно совершить дистанционно по заказу и воспользовавшись услугой доставки на дом.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения, один из двух главных мусульманских праздников наряду с Ураза-байрамом - в этом году пройдет 20 июля. Традиционно он отмечается массовой молитвой в мечетях и хаджем в Мекку, который в этом году также недоступен для большинства мусульман из-за закрытых границ Саудовской Аравии.

Теги
РоссияТатарстанПандемия COVID-19
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