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Ситуация в Крыму после сильных ливней

После июньских ливней в Ялте открыли 79 пляжей

Закрытыми для купания остаются семь пляжей в центральной части курортного города

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Пляжи поселка Кореиз, одного из наиболее пострадавших в Ялте во время июньских ливней и подтоплений, открыли для купания, сообщила мэр города Янина Павленко на своей странице в социальной сети Facebook в четверг.

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Ранее в мэрии Ялты сообщали, что запрет на купание после подтоплений ввели в акватории Большой Ялты (в состав муниципалитета входят порядка 30 населенных пунктов, протяженность береговой линии около 70 км) на 86 пляжах. Со 2 июля их начали постепенно открывать после того, как Роспотребнадзор признавал качество воды удовлетворительным, в некоторых случаях требовалось дополнительное обследование дна водолазами.

"Открываем пляжи одного из самых пострадавших во время потопа населенных пунктов Ялты - Кореиза. Роспотребнадзор после трехкратного отбора проб не выявил нарушений требований СанПин на пляжах: "Белоруссия", "Мисхорский", "Дюльбер - отделение № 1", "Дюльбер - отделение № 3", "Санаторий "Мисхор", "Санаторий "Ай-Петри", "Актер Мисхорское отделение", "Русалка-1" и "Русалка-2", - написала Павленко.

По ее данным, закрытыми для купания остаются семь пляжей в центральной части Ялты. "Как только закончим расчистку русла Водопадной, и вода будет соответствовать нормам СанПин - откроем и их! Надеюсь, очень скоро", - пообещала мэр.

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