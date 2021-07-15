Рекультивация остатков топлива после утечки под Норильском начнется в конце июля

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Работы по полной рекультивации под Норильском остатков разлива дизельного топлива, который случился в 2020 году, начнутся в конце июля. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель полевых работ Большой норильской экспедиции-2021 и директор научно-исследовательского центра "Экология" Сибирского отделения РАН Николай Юркевич.

"Это зависит от паводковой обстановки. Мы установили станции по слежению за уровнем воды. По моим прогнозам, работы начнутся ближе к концу июля", - сказал Юркевич.

По его словам, работы Большой норильской экспедиции-2021 разбили на три этапа. Поскольку в этом году запланирована рекультивация, то первый этап прошел до нее, а второй и третий этапы - после. Также стоит задача по оценке эффективности того плана работ, который был предложен "Норникелем".

При этом он отметил, что в этом году места, пострадавшие от разлива, выглядят заметно лучше.

"В том году мы видели грунт, насыщенный соляркой. Теперь он весь вывезен. По количеству растительности сказать сложно, так как пока еще много где лежит снег. О скорости восстановления растительности нам смогут рассказать следующие отряды ученых", - добавил ученый.

Об экспедиции

Основными направлениями исследований второй экспедиции станут поверхностные воды, почвы и донные отложения, растительность и животные, многолетнемерзлые грунты. На протяжении шести месяцев, до ноября-декабря, планируется движение маршрутами по рекам Далдыкан, Амбарная, Пясина, озеру Пясино. Отряды ученых составлены из специалистов 11 исследовательских институтов Норильска, Якутска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Томска и Барнаула.

В прошлом году Сибирское отделение РАН впервые за последние годы направило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории и оценки влияния разлива топлива на Норильской ТЭЦ-3 на окружающую среду.