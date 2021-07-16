В Москве простятся с режиссером Александром Стефановичем

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Прощание с заслуженным деятелем искусств РФ, режиссером и сценаристом Александром Стефановичем, умершем на 77-м году жизни 13 июля, пройдет в пятницу в Центральном доме кинематографистов в Москве.

"Гражданская панихида прощания пройдет в Большом зале Центрального дома кинематографистов 16 июля в 11:00", - говорится на сайте Союза кинематографистов РФ.

После панихиды состоится отпевание в Храме Святителя Николая в Троекурове. Стефанович будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Александр Стефанович родился 13 декабря 1944 года. Он написал более 70 сценариев, работал на киностудии "Мосфильм", был главным редактором журнала "Собственник", писателем и фотографом. В соавторстве с Сергеем Михалковым создал фильмы "Пена" и "Дорогой мальчик". Также снял такие ленты, как "Душа", "Начни сначала", "Кураж". Автор произведений документального жанра, книги о художнике Никасе Сафронове "Никас Великолепный". Был женат на певице Алле Пугачевой в период с 1977 по 1981 год.