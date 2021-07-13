Умер кинорежиссер Александр Стефанович

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Режиссер Александр Стефанович умер на 77-м году жизни. Об этом сообщила директор Дома кино Екатерина Головня в Facebook.

"Умер Саша Стефанович. Сердце разрывается. Честный и очень надежный друг, на помощь и добрый, мудрый совет которого я всегда могла рассчитывать", - написано на странице директора Дома кино.

Александр Стефанович родился в Москве 13 декабря 1944 года. Режиссер написал более 70 сценариев, работал на киностудии "Мосфильм", был главным редактором журнала "Собственник", писателем и фотографом. В соавторстве с Сергеем Михалковым он создал фильмы "Пена" и "Дорогой мальчик". Также снял такие ленты, как "Душа", "Начни сначала", "Кураж". Был женат на певице Алле Пугачевой в период с 1977 по 1981 год.