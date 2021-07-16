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В Москве повторную вакцинацию от коронавируса прошла 104-летняя женщина

После ревакцинации москвичка чувствует себя хорошо

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Повторную вакцинацию от коронавируса прошла 104-летняя москвичка. После процедуры она чувствует себя хорошо, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

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"Спустя полгода после вакцинации проживающих в домах престарелых мы проводим повторную вакцинацию. Людям не нужно никуда ехать: вакцины поступили в нужном объеме сразу в учреждения. В день повторной вакцинации каждый житель проходит врачебный осмотр, консультируется с врачом. После прививки за самочувствием проживающих продолжит наблюдать медицинский персонал домов-интернатов. Самая возрастная жительница дома-интерната в 104 года прошла повторную вакцинацию, она чувствует себя хорошо" - рассказал руководитель департамента Евгений Стружак.

Он добавил, что повторная вакцинация позволит сохранить за стационарными соцучреждениями статус свободной от коронавируса зоны.

"Самой пожилой жительницей дома-интерната, которая прошла повторную вакцинацию, стала Любовь Семенова. Ей 104 года, она ветеран труда и вдова участника Великой Отечественной Войны. Первую вакцинацию в начале года Любовь Александровна перенесла отлично. У нее не было побочных эффектов", - добавили в пресс-службе.

Незначительные побочные эффекты после первой вакцинации были отмечены у 1,9% от числа привитых. Многие из подопечных пансионатов и психоневрологических интернатов смогли отправиться на санаторно-курортное лечение.

Сейчас пансионаты для ветеранов труда и психоневрологические интернаты работают по обычному графику со строгим соблюдением эпидемиологических мер. Посещения временно ограничены. Гости предъявляют отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию сроком не более 72 часов и общаются с подопечными на улице. Жители при необходимости выезжают по делам из учреждений на работу или учебу.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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