В Подмосковье первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 2,3 млн человек

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Свыше 2,3 млн жителей Московской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19. Полностью привились уже около 1,3 млн человек, об этом сообщил в пятницу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Вакцина от коронавируса помогает сохранить здоровье, а иногда и жизнь. В Подмосковье это хорошо понимают - в регионе первым компонентом привились уже более 2,3 млн человек, а полностью - около 1,3 млн. Важная цель - достижение коллективного иммунитета", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщала пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья, пункты вакцинации от COVID-19 работают в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях, в СНТ, а также в приемных отделениях ряда больниц, где прививку можно сделать круглосуточно и без предварительной записи.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 354 959 случаев заражения, выздоровел 285 191 человек, умерли 6 838.