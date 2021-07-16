В Москве и Подмосковье ожидается высокая пожарная опасность 16-18 июля

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы предупреждает о высокой пожарной опасности в столице и области с пятницы по воскресенье.

"С 16 по 18 июля в Москве и Московской области ожидается высокая пожарная опасность", - сообщает департамент в своем Telegram-канале.

В жару рекомендуют не пользоваться открытым огнем, так как это может привести к пожару. В парках и лесопарковых зонах не стоит оставлять стеклянную посуду и самовозгораемые материалы - тряпки, ветошь, пропитанные маслом или бензином. Также нельзя бросать на землю горящие спички и окурки, поджигать сухую траву. "Понадобится помощь экстренных служб вам или другим людям - звоните по телефону 101 или 112", - добавили в департаменте.

Ранее Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о жаре до 32 градусов Цельсия в выходные. При жаре спасатели рекомендуют избегать перегрева на солнце, пить больше чистой воды, носить одежду светлых тонов и головной убор. Также нельзя оставлять детей без присмотра в местах купания.