В Москве разрешили заведениям работать ночью с 19 июля

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Столичным заведений общепита разрешили работать по ночам с 19 июля при соблюдении мер профилактики, также с понедельника снимается запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах и барах. Об этом сообщается в опубликованном в пятницу на сайте мэра и правительства столицы указе мэра Москвы.

"Установить, что с 19 июля 2021 года возобновляется оказание гражданам услуг общественного питания (в том числе в фуд-кортах, а также в период с 23:00 до 6:00)", - говорится в документе.

Согласно указу, оказание услуг общепита в Москве возобновляется с 19 июля в полном объеме, в том числе на фуд-кортах, при условии соблюдения эпидемических требований. Кроме того, заведения общественного питания могут самостоятельно решать, требовать ли QR-коды у посетителей.

"Установить, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в городе Москве с 19 июля 2021 г. сохраняется возможность оформления гражданам QR-кодов; отменяется обязанность организаций, индивидуальных предпринимателей обеспечивать проверку наличия у всех посетителей QR-кодов; организациям, индивидуальным предпринимателям предоставляется право самостоятельно установить требование о проверке наличия у всех посетителей QR-кодов", - поясняется в документе.

Также в столице разрешили посещать детские игровые комнаты, следует из указа.

"Возобновляется при условии cоблюдения специальных требований к предоставлению услуг посещение детских игровых комнат; проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке", - отмечается в документе.

Работа детских комнат и фудкортов в торговых центрах и в других аналогичных организациях, а также работа заведений общепита в ночное время была приостановлена в столице с 13 июня. С 28 июня заведения и фуд-корты, которые приняли решение работать как "бесковидные" и присоединиться к системе QR-кодов, могли обслуживать гостей очно, а также в период с 23:00 мск до 06:00 мск. В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 19 июля система QR-кодов перестает быть обязательной.