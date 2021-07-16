Памфилова сообщила, что прошла ревакцинацию от коронавируса

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что ревакцинировалась от коронавирусной инфекции, всего в аппарате комиссии 74% вакцинированных или переболевших.

"Все члены ЦИК очень ответственно к этому отнеслись. Я, например, ревакцинирована и уже давно. По нашему аппарату ЦИК на сей момент 74% у нас вакцинированы или переболели недавно", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.

По ее словам, ЦИК придает вакцинации "огромное значение". "Понимаем, что это процесс добровольный, но я не устаю повторять каждый раз, пытаюсь объяснить, насколько это важно для безопасности каждого из нас, члена комиссии, семей, близких, наших избирателей", - подчеркнула глава ЦИК.

В феврале Памфилова сообщала, что еще осенью привилась от коронавируса вакциной "Эпиваккорона", разработанной научным центром "Вектор".

Президент РФ Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.