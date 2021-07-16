Вспышка коронавируса произошла в детском лагере на западе Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 16 июля. /ТАСС/. Массовое заболевание детей коронавирусной инфекцией произошло в оздоровительном лагере "Сокол" в Ачинском районе Красноярского края. Коронавирус диагностировали у 18 человек, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе краевой прокуратуры.

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"Сегодня в МАОУ (муниципальное автономное оздоровительное учреждение) "Сокол" диагностировано заболевание коронавирусом у 18 детей. Они были вывезены с территории оздоровительного учреждения, в настоящее время проходят лечение, проведена дезинфекция территории и помещений лагеря", - сообщили в пресс-службе.

Прокуратура края организовала проверку, в ходе которой установят причины и условия, послужившие массовому заболеванию детей, а также дана оценка полноты выполнения должностными лицами лагеря требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации отдыха и оздоровления детей в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В Красноярском крае зарегистрировали более 83 тыс. случаев коронавируса. Более 4,1 тыс. человек умерли. Только за последние сутки в регионе заболели 468 человек.