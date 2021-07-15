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Новые случаи заражений в Токио, COVID-free пляж в Сочи.
Новые случаи заражений в Токио, COVID-free пляж в Сочи.
Новые случаи заражений в Токио, COVID-free пляж в Сочи.
Новые случаи заражений в Токио, COVID-free пляж в Сочи.
Новые случаи заражений в Токио, COVID-free пляж в Сочи.
Пандемия COVID-19

Новые случаи заражений в Токио, COVID-free пляж в Сочи. Главное о коронавирусе за 15 июля

© EPA-EFE/Tamas Kovacs
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 882 295 случаев заражения, из них новых — 25 293. За сутки умер 791 человек, за весь период — 146 069. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за прошедшие сутки стало максимальным за пандемию.
  • В Крыму не будут вводить обязательную вакцинацию для туристов в этом сезоне.
  • В Сочи открыли первый в России COVID-free пляж. Для его посещения необходимо предъявить сертификат о вакцинации, справку о перенесенной коронавирусной инфекции или отрицательный ПЦР-тест.
  • В Санкт-Петербурге начали собирать заявки на вакцинацию трудовых мигрантов от коронавируса.
  • Основатель группы "Звуки Му", поэт и актер Петр Мамонов, которого в начале июля госпитализировали с коронавирусом, умер в возрасте 70 лет.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 448 835 случаев заражения, из них новых — 5 237.
  • Власти города запустили сервис для проверки данных о вакцинированных сотрудниках.

Мир

  • Всего зафиксировано более 188,5 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • ВОЗ готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса. Внимание будут уделять расследованию первых дней начала пандемии.
  • Комитет ВОЗ заявил о вероятности появления более опасных штаммов коронавируса.
  • Оргкомитет Игр в Токио впервые объявил о случаях заражения среди иностранных делегаций.
  • Япония ужесточает карантинные ограничения для въезжающих из Москвы.
  • Белоруссия отменила необходимость самоизоляции для въезжающих с сертификатом о вакцинации.
  • В Нигерии зарегистрировали "Спутник V".
  • В Казахстане зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт".
  • Маврикий открыл внешние границы для зарубежных туристов. Туристы, привившиеся вакциной "Спутник V", имеют преимущество.
  • Air France предложит пассажирам включать в авиабилет данные об отсутствии коронавируса.
  • Минздрав Чехии напомнил о действующем с 1 июля ограничении на въезд россиян в республику, несмотря на возобновление авиасообщения с 24 июля. Россия находится в списке стран с экстремальным риском переноса коронавируса.
Теги
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