Оргкомитет Игр в Токио впервые объявил о случаях заражения среди иностранных делегаций

ТОКИО, 15 июля. /ТАСС/. Организационный комитет токийской Олимпиады в четверг впервые официально сообщил о случаях заражения коронавирусом среди участников предстоящих Игр. По его данным, инфекция выявлена у прибывшего из-за рубежа спортсмена и еще у одного человека, связанного с организацией соревнований.

В то же время подчеркивается, что в целях обеспечения конфиденциальности личные данные заразившихся разглашаться не будут. Организаторы обнародовали только информацию, согласно которой с момента въезда в страну обоих инфицированных еще не прошло 14 установленных правилами дней карантина. Они также не находятся в Олимпийской деревне в Токио, однако место их текущего размещения не указывается.

К настоящему времени коронавирус уже выявлен у спортсменов из нескольких стран, прибывших в Японию. Его обнаружили у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии. Однако об этих случаях сообщали либо местные СМИ со ссылкой на источники, либо региональные власти, в ведении которых находятся объекты временного размещения спортсменов перед Играми. Оргкомитет объявил о случаях заражения впервые.

Ранее стало известно об инфицировании сотрудника олимпийской сборной России: по данным источника ТАСС, оно было выявлено 14 июля у массажиста женской сборной по регби-7. В связи с этим регбистки, находящиеся в городе Мунаката на юго-западе Японии, изолированы.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.