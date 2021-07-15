Япония ужесточает карантинные ограничения для въезжающих из Москвы

ТОКИО, 15 июля. /ТАСС/. Власти Японии приняли решение ужесточить карантинные ограничения для въезжающих из Москвы из-за распространения в российской столице "вызывающего серьезную обеспокоенность мутировавшего штамма" нового коронавируса. Об этом в четверг объявил МИД Японии.

С 18 июля всем въезжающим в Японию из Москвы необходимо будет шесть дней находиться на карантине в специализированном учреждении или отеле. В настоящее время срок нахождения на строгом карантине для приезжающих из Москвы составляет три дня. Подчеркивается, что тест на коронавирус необходимо будет сдавать на третий и шестой дни нахождения на карантине.