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Пандемия COVID-19

Япония ужесточает карантинные ограничения для въезжающих из Москвы

Международный аэропорт Токио EFE/KIMIMASA MAYAMA
Описание
Международный аэропорт Токио
© EFE/KIMIMASA MAYAMA

ТОКИО, 15 июля. /ТАСС/. Власти Японии приняли решение ужесточить карантинные ограничения для въезжающих из Москвы из-за распространения в российской столице "вызывающего серьезную обеспокоенность мутировавшего штамма" нового коронавируса. Об этом в четверг объявил МИД Японии.

С 18 июля всем въезжающим в Японию из Москвы необходимо будет шесть дней находиться на карантине в специализированном учреждении или отеле. В настоящее время срок нахождения на строгом карантине для приезжающих из Москвы составляет три дня. Подчеркивается, что тест на коронавирус необходимо будет сдавать на третий и шестой дни нахождения на карантине.

Теги
ЯпонияРоссияПандемия COVID-19
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