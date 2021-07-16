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Пандемия COVID-19

Два самолета Минобороны прибыли в Челябинск для переброски медиков в Хакасию

В Хакасии развернут военный мобильный госпиталь для больных коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Два самолета Ил-76 Минобороны России прибыли на аэродром под Челябинском для погрузки и перебазирования в Хакасию мобильного госпиталя соединения Центрального военного округа (ЦВО). Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой округа.

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"Два военно-транспортных самолета Ил-76 Воздушно-космических сил прибыли на аэродром Шагол Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного под Челябинском, для погрузки и дальнейшего перебазирования мобильного госпиталя на 100 койко-мест в Республику Хакасия", - говорится в сообщении.

Созданная группировка сил и средств с 67 военными медиками будет в кратчайшие сроки переброшена комбинированным способом (автомобильным и авиационным транспортом) в Абакан для полного развертывания госпиталя 17 июля и оказании помощи населению республики.

Также для обеспечения государственных медицинских учреждений Хакасии военно-транспортной авиацией Центрального военного округа в Абакан будут переброшены необходимые объемы медицинского кислорода.

В пятницу утром министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по обращению главы Хакасии Валентина Коновалова принял решение о направлении мобильного госпиталя на 100 койко-мест соединения ЦВО из Челябинской области для оказания помощи в лечении заболевших коронавирусной инфекцией.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияХакасияЧелябинская областьКоновалов, Валентин ОлеговичПандемия COVID-19
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