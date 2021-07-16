В Хакасии развернут военный мобильный госпиталь для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Военный мобильный госпиталь на 100 мест развернут в Хакасии для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны России.

"Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу по обращению главы Республики Хакасия Валентина Коновалова принято решение о направлении мобильного госпиталя на 100 койко-мест соединения Центрального военного округа из Челябинской области для оказания помощи в лечении заболевших коронавирусной инфекцией", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, в кратчайшие сроки в Абакан будет переброшена группировка сил и средств с 67 военными медиками. Также по решению Шойгу самолетами военно-транспортной авиации доставят необходимые объемы медицинского кислорода.