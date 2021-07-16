Более 30 тыс. работодателей Подмосковья отчитались о вакцинации сотрудников от ковида

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Более 30 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей Московской области предоставили властям сведения о сотрудниках, прошедших вакцинацию от коронавируса или имеющих антитела к нему. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства госуправления, информационных технологий и связи региона.

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"31 тыс. юрлиц и индивидуальных предпринимателей Московской области через региональный портал госуслуг представили сведения о сотрудниках, прошедших вакцинацию от COVID-19 или имеющих антитела. Представленные сведения подлежат проверке с использованием государственных информационных систем", - сказали в пресс-службе.

В министерстве добавили, что в соответствии с постановлением губернатора Московской области работодатели до 15 июля включительно должны были представить сведения о сотрудниках, прошедших первый или второй этап вакцинации от COVID-19 или имеющих антитела.

Ранее главный санитарный врач региона Ольга Микаилова обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий торговли, сферы услуг, общественного питания, транспорта общего пользования, образования, здравоохранения, социальной защиты, госслужащих. В их числе работники, участвующие в рекламных, досуговых, развлекательных, массовых физкультурных и спортивных мероприятиях, сотрудники театров, кинотеатров, детских игровых комнат.