В оренбургском поселке возобновят вакцинацию от коронавируса

ОРЕНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Эпидемическая обстановка по коронавирусу стабилизировалась в закрытом ранее на карантин поселке Шильда Адамовского района Оренбургской области, что позволит провести вакцинацию населения. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте местной администрации.

"Медработники готовы прививать население Шильды. На данный момент в этом населенном пункте самый низкий уровень вакцинации. Во время наложения ограничительных мер иммунизация здесь была остановлена. Обстановка сегодняшнего дня позволяет возобновить вакцинацию населения Шильды в полном объеме. Для этих целей в начале будущей недели в поселок отправится передвижной ФАП с мобильной бригадой", - сказано в сообщении.

По данным администрации, в Адамовском районе с начала пандемии выявлено 344 лабораторно подтвержденных случая коронавируса. В стационарах в данный момент находятся на лечении 29 человек. На амбулаторном долечивании - 86 пациентов, из них с коронавирусом - 36 человек и 50 человек - с диагнозом "пневмония". При этом в поселке Шильда смягчены условия карантина: свои дома разрешили покидать людям, в чьих семьях не зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией.

"После частичного снятия ограничений в Шильде ежедневно составляется по 2-3 протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)", - отметили в администрации.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на региональные власти, 30 июня жителям поселка Шильда Адамовского района Оренбургской области запретили покидать свои дома на время введенного карантина из-за заболевания вирусной пневмонией почти 10% населения поселка. В населенном пункте были закрыты все социальные учреждения, а также магазины, расположенные вдоль транзитных путей. Согласно данным карты распространения COVID-19 в Оренбургской области, в Шильде с начала пандемии зарегистрировано 99 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.