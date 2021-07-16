Онищенко считает своевременной отмену QR-кодов для посещения общепита в Москве

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Решение об отмене обязательных QR-кодов для посещения ресторанов Москвы и Подмосковья своевременно, считает бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Сколько эти QR-коды были в Москве? Ну, неделю-две. Своевременно [их отменили]. Они просто позволяли более тщательно отслеживать, но не более того", - сказал он ТАСС в пятницу.

По словам Онищенко, "к эпидемиологии это никакого отношения не имеет". "Два тысячелетия человечество обходилось в борьбе с инфекциями без QR-кодов и выжило", - добавил он.

Ранее власти Москвы и Подмосковья сообщили о смягчении ограничений из-за коронавируса в связи с хорошей динамикой вакцинации. Так, с 19 июля система QR-кодов в Московском регионе станет рекомендательной - заведения больше не обязаны проверять их наличие у посетителей. При этом они могут сохранить "бесковидный режим", позволяющий гостям не носить маски и перчатки и не соблюдать социальную дистанцию. Рестораны, которые не подключались к системе QR-кодов, смогут открыться снова, однако им придется соблюдать остальные противоэпидемические меры. В Москве обоим категориям заведений теперь разрешается работать по ночам, также можно будет работать и фуд-кортам.