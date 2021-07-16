Проверки в ресторанах и ночных клубах Москвы продолжатся после отмены QR-кодов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Проверки соблюдения противоэпидемических мер будут проходить в кафе и ночных клубах Москвы и после отмены обязательных QR-кодов. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"С понедельника, когда QR-коды уже не станут обязательными в кафе и ресторанах, все требования главных санитарных врачей России и Москвы будут соблюдаться в таком же формате. Это касается и ночных заведений, и клубов. Проверки также будут проводиться на регулярной основе", - сказал Немерюк в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее он сообщил ТАСС, что заведения, которые не присоединились к системе QR-кодов, после открытия 19 июля должны соблюдать все требования Роспотребнадзора. При этом "бесковидные" заведения могут не проводить термометрию на входе и расставлять столы ближе, чем на 1,5 м друг от друга, а посетителям в таких заведениях можно не носить маски и перчатки, передвигаясь по залу.

Немерюк уточнил, что с 19 июля заведения общепита могут сами принять решение о проверке QR-кодов у посетителей. Кроме того, с понедельника в полном объеме могут возобновить работу развлекательные заведения и заведения общепита, в том числе ночью, а также фудкорты и детские игровые комнаты при обязательном соблюдении эпидемических мер.