Вакцинация работников разных сфер в Ярославской области пройдет в три этапа

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Власти Ярославской области рекомендовали сроки, в которые должны быть вакцинированы не менее 60% представителей разных сфер деятельности. Вакцинация должна пройти в три этапа. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

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До 23 июля рекомендуется провести вакцинацию работников сферы общественного питания, общественного транспорта, такси, гостиниц, организаторов культурных, выставочных мероприятий. До 30 июля рекомендовали вакцинировать сотрудников сферы торговли, бытовых услуг, салонов красоты, массажных салонов, бань, фитнес-клубов и МФЦ. Работники финансовых организаций, почты, образования, здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ, организаторы досуговых, развлекательных мероприятий, театров, кинотеатров, детских игровых комнат, детских развлекательных центров пройдут вакцинацию первым компонентом до 4 августа.

"Проведение вакцинации работников различных сфер в указанные периоды позволит снизить очереди и равномерно распределить нагрузку на медицинские учреждения и пункты, развернутые в регионе в рамках противоковидной прививочной кампании", - уточняет пресс-служба. Медицинские организации готовы помочь в проведении вакцинации на предприятиях.

Также власти приняли новые ограничительные меры - загрузка фитнес-центров, спортзалов, трибун для болельщиков при проведении спортивных мероприятий снизят до 50% от пропускной способности. На тренировки и мероприятия дополнительно могут быть допущены люди, предъявившие сертификат о вакцинации.

По данным пресс-службы, рост числа заразившихся коронавирусом отмечается в регионе с 12 июня. Ежедневно выявляется от 200 новых случаев заражения, за прошедшие сутки зафиксировали 208 случаев. Отмечается рост числа пациентов, переносящих коронавирус в тяжелой и крайне тяжелой форме - 177 человек находятся на ИВЛ и кислородной поддержке в больницах региона.