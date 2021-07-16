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Кафе Москвы без QR-кодов и "суперантитело".
Кафе Москвы без QR-кодов и "суперантитело".
Кафе Москвы без QR-кодов и "суперантитело".
Кафе Москвы без QR-кодов и "суперантитело".
Кафе Москвы без QR-кодов и "суперантитело".
Пандемия COVID-19

Кафе Москвы без QR-кодов и "суперантитело". Главное о коронавирусе за 16 июля

© Сергей Карпухин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 907 999​​​​​​​ случаев заражения, из них новых — 25 704. За сутки умерли 799 человек (максимум за пандемию), за весь период — 146 868.
  • Штамм "дельта" втрое заразнее обычного, заявили в Роспотребнадзоре.  
  • Заболеваемость COVID-19 выросла за неделю на 2%, тогда как три-четыре недели назад прирост доходил до 37% за семь дней, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом число госпитализаций выросло на 9,5% за неделю, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Главные цифры по заболеваемости и вакцинации смотрите здесь.
  • Федеральная антимонопольная служба зарегистрировала цены на упаковки "Спутника Лайт" 50 доз и "Спутника V" 100 доз, которые составят 17 118 рублей и 43 340 рублей соответственно.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 454 217 случаев заражения, из них новых — 5 382. Госпитализированы 1 474 человека.
  • Москва и Подмосковье отменяют обязательные QR-коды для кафе и ресторанов с 19 июля. Столичным заведениям разрешат работать ночью. Главное об этом читайте здесь.  
  • Московским работодателям продлили срок подачи данных о вакцинации сотрудников.

Мир

  • Всего зафиксировано более 189,1 млн случаев заражения, умерли 4 069 936 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Американские ученые нашли "суперантитело" против коронавируса, на основе которого можно будет создать эффективные вакцины.
  • В Грузии впервые от осложнений, вызванных коронавирусом, умер младенец.
Теги
Пандемия COVID-19
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