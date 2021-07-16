Московским работодателям продлили срок подачи данных о вакцинации сотрудников

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Большинство московских работодателей передали данные о вакцинации сотрудников от ковида, для остальных срок подачи сведений продлен до 22 июля. Об этом сообщается в пятницу на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Объемы и темпы вакцинации в городе свидетельствуют о том, что большинство предприятий выполнили требования постановления. <...> Работодатели, которые не представили сведения об исполнении постановления на портал mos.ru, обязаны сделать это до 22 июля 2021 [года], дополнительно уведомив управление Роспотребнадзора по Москве", - говорится в сообщении.

Подтверждение выполнения требования о вакцинации работников осуществляется путем подачи списков сотрудников через личный кабинет на портале mos.ru. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели были обязаны отчитаться о выполнении требований до 15 июля.

16 июня главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов. Московская область также объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

В Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из пунктов на базе городских взрослых и детских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва" и в семи офисах "Мои документы". На данный момент в столице России открыты порядка 300 центров вакцинации.