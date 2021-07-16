Попова: темпы роста заболеваемости ковидом в России снизились в 18,5 раза

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю на 2%, тогда как три-четыре недели назад прирост доходил до 37% за семь дней. Об этом сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Прирост составил 2%, напомню, что прирост три недели назад, четыре составлял до 37%", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с заболеванием.

Попова отметила, что стабилизация ситуации с коронавирусом идет на достаточно высоких цифрах. "84,9 на 100 тыс. за неделю - это высокий показатель <...> За прошедшую неделю и за пять суток текущей недели рост заболеваемости от 2% мы регистрируем в 71 регионе, отсутствие значимой динамики в четырех субъектах и снижение заболеваемости в 10 регионах", - добавила она.

По ее словам, это высокий показатель, который говорит о большом количестве инфицированных и создает риски для тех, кто сегодня не имеет иммунитета.