В Грузии впервые от осложнений, вызванных коронавирусом, умер младенец

ТБИЛИСИ, 16 июля. /ТАСС/. Врачи Грузии впервые зарегистрировали смерть младенца, у которого был выявлен коронавирус. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе детской больницы имени И. Цицишвили, где ребенок проходил лечение.

"Да, я подтверждаю, скончался младенец. Он был инфицирован штаммом "альфа". Ребенок был новорожденным. Ему было пять дней, когда он к нам поступил. Мы его лечили в течение 15 дней, однако не сумели спасти", - сказала сотрудница пресс-службы.

По ее словам, на данный момент в больнице остаются еще два младенца в критическом состоянии. У одного из них диагностирован штамм "дельта". Он поступил в больницу из Абхазии.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии выявлен 26 февраля 2020 года. С начала эпидемии в стране зафиксированы 384 387 инфицированных, что составляет 10,31% населения, 362 957 пациентов выздоровели, 5 516 человек умерли. В республике с 15 марта идет кампания по вакцинации. По данным Минздрава, оба компонента вакцины уже получили более 126 тыс. человек, что составляет 3,38% населения.