Система QR-кодов в Подмосковье с 19 июля станет необязательной

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Система QR-кодов в заведения Московской области с 19 июля будет носить лишь рекомендательный характер. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале губернатора региона Андрея Воробьева.

"С 19 июля QR-коды носят рекомендательный характер, предпринимателям самим предстоит решать - оставить их в своем заведении или отменить. Но в случае, если QR-код отменен и пускают всех вне зависимости от прививки, придется вернуться к давно знакомой термометрии на входе, маскам и социальной дистанции", - говорится в сообщении.

Как написал губернатор, в Подмосковье первым компонентом вакцины от коронавируса уже привиты больше 2,4 млн человек - это почти 40% от всех жителей области старше 18 лет.

"Спасибо нашим жителям - соблюдение ими санитарных мер и хорошие темпы по вакцинации позволили стабилизировать ситуацию с ковидом в Подмосковье. <...> Поэтому мы смягчаем требования к QR-кодам для посетителей кафе, ресторанов и других предприятий общепита. Такое решение давно предлагал бизнес - мы признательны ему за поддержку и участие", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

В Подмосковье за сутки выявлены 2 484 случая коронавируса, всего с начала пандемии - 354 959. Умерли 6 838 человек, выздоровели и выписались 285 191 человек.