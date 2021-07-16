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Зрителей парада в день ВМФ в Дагестане обяжут показать сертификат о прививке или ПЦР-тест

Для обеспечения эпидбезопасности также на сектора разделят территорию прохождения торжества

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июля./ТАСС/. Зрители парада кораблей в дагестанском Каспийске, где пройдет парад кораблей, приуроченный ко дню Военно-морского флота, будут обязаны предоставить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

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Парад кораблей Каспийской флотилии пройдет 25 июля на рейде города Каспийска вблизи нового пункта базирования флотского объединения ЮВО.

"Представители МВД России и Росприроднадзора организуют проверку бланков с отрицательными ПЦР-тестами, сертификатов вакцинации и наличия индивидуальных средств медицинской защиты - масок и перчаток", - говорится в сообщении.

Кроме того, территорию набережной Каспийска, где пройдут торжества, разделят на секторы для обеспечения эпидбезопасности. Традиционные мероприятия с творческими коллективами Минобороны РФ состоятся на территории военного городка, где дислоцировались подразделения Каспийской флотилии.

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