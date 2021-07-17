В Facebook заявили, что соцсеть содействует распространению информации о вакцинах

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Администрация Facebook уверена, что социальная сеть содействует распространению достоверных данных о вакцинах от нового коронавируса, а не дезинформации. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном в пятницу рядом изданий, в том числе интернет-порталом The Verge .

В Facebook прокомментировали высказывания президента США Джо Байдена о том, что соцсети, которые допускают распространение заведомо ложных данных о коронавирусе и вакцинах, тем самым фактически убивают людей, поскольку основная часть случаев заражения в стране приходится сейчас на тех, кто не был привит. В Facebook подчеркнули, что "не будут обращать внимания на обвинения, которые не подкреплены фактами".

"Факт состоит в том, что свыше 2 млрд человек ознакомились с достоверной информацией о COVID-19 и вакцинах в Facebook, это больше, чем где-либо еще в интернете. Более 3,3 млн американцев воспользовались нашим сервисом для выяснения того, где и как можно привиться", - отметила администрация соцсети. "Факт состоит в том, что Facebook помогает спасать жизни", - подчеркивается в заявлении.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 34 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 608,7 тысячи человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.