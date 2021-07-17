Во Флориде хакер похитил идентификационные данные погибших при обрушении дома

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Неизвестный хакер похитил идентификационные данные нескольких человек, которые ранее погибли при обрушении многоквартирного дома в городе Серфсайд (штат Флорида). Об этом сообщил в пятницу в эфире местного телеканала WPLG мэр Серфсайда Чарльз Беркетт.

"Я с нетерпением жду того, что этого человека задержат наши полицейские. Они ведут поиски", - сказал он. Мэр отметил, что семьям людей, которые погибли при обрушении дома, следует заблокировать банковские карты, которые им принадлежали. Мэр пояснил, что близкие погибших уже оповещены об этом.

Наличие идентификационных данных погибших облегчает для хакера доступ к принадлежавшим им финансовым счетам.