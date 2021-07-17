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У МВД нет оснований обязывать велокурьеров сдавать экзамены на знание ПДД

Вопросы изменения правового статуса велосипедистов ранее неоднократно становились предметом общественного обсуждения
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Оснований для законодательного закрепления необходимости сдачи экзамена на знание правил дорожного движения (ПДД) велосипедистами, в том числе курьерами на велосипедах, нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

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В ведомстве отметили, что вопросы изменения правового статуса велосипедистов ранее неоднократно становились предметом общественного обсуждения. В частности, рассматривалась необходимость регистрации велосипедистов, а также их экзаменация на знание ПДД. "Вместе с тем оснований для внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения экспертным сообществом сформулировано не было", - сказали в пресс-службе.

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков ранее сообщал, что столичная Госавтоинспекция намерена выступить с инициативой законодательно обязать курьеров на велосипедах сдавать экзамены на знание правил дорожного движения. По его словам, как показывает статистика, данная категория участников дорожного движения часто нарушает ПДД и попадает в аварии.

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