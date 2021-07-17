Детские лагеря в Крыму с непривитым персоналом переведут в закрытый режим

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Детские лагеря Республики Крым, в которых привиты от коронавируса менее 95% сотрудников, с 1 августа переведут в закрытый режим работы, их сотрудникам запретят проживать за пределами организаций, сообщается на официальном сайте правительства региона.

Ранее в субботу сообщалось, что суточный максимум заразившихся коронавирусом в Крыму превысил 400 человек.

"Глава Республики Крым Сергей Аксенов внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым". Согласно указу, с 1 августа 2021 года в закрытый режим работы переводятся организации, включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Республики Крым (запрещается проживание персонала за пределами организаций), в которых показатель охвата двукратной иммунизацией (два компонента) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) персонала составляет менее 95%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также, согласно указу, в режим полной изоляции переводятся те учреждения стационарного социального обслуживания, где показатель охвата двукратной иммунизацией против коронавирусной инфекции персонала составляет менее 95%. Кроме того, до 17 августа прекращается диспансеризация населения в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Также запрещено проведение выпускных вечеров.