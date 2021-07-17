В Волгоградской области установили новый рекорд суточного заражения коронавирусом

ВОЛГОГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Число новых случаев коронавируса за минувшие сутки в Волгоградской области составило 285, сообщил в субботу оперштаб региона. В прошлый раз максимум был 16 июля - фиксировали 281 случай за сутки.

"По данным лабораторного центра Роспотребнадзора, за последние сутки диагноз подтвердился у 285 человек. Лечатся от COVID-19, в том числе амбулаторно, 4 308 пациентов", - говорится в сообщении.

С начала пандемии в Волгоградской области выявили 66 859 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 60 900 человек (плюс 129 пациентов), умерли 1651 человек (плюс восемь человек за сутки), уточнили в оперштабе.

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в Волгоградской области остается напряженной, но контролируемой. В регионе развернули более 4 тыс. инфекционных коек, показатель заболеваемости COVID-19 после вакцинации составляет 0,163%, что ниже среднероссийского - 0,5%.

Решением оперштаба в регионе с 12 июля закрыли детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, фуд-корты в торговых центрах и ТРК. Несовершеннолетним волгоградцам разрешили находиться в ТРК только в сопровождении взрослых. Работа заведений, которые не желают обеспечить условия перехода в свободную от COVID-19 зону, ведется с ограничениями, в частности, для общепита ввели запрет на прием посетителей в залах в период с 00:00 до 06:00 мск, за исключением обслуживания навынос.

В пятницу власти региона оформили и направили предприятиям общепита и сферы услуг первые пять паспортов иммунизации Волгоградской области. Всего заявки на получение статуса свободных от COVID-19 зон сейчас подали 20 организаций региона.