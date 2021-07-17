{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Кадыров заявил, что Чечня справилась с острой фазой пандемии

По словам главы региона, теперь стоит задача выработать коллективный иммунитет

ГРОЗНЫЙ, 17 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что регион справился с острой фазой пандемии коронавируса нового типа, и главная задача теперь - достичь коллективного иммунитета. Об этом он сообщил в своем послании парламенту и народу Чеченской Республики на 2022 год.

На эту тему
Последняя страна западного полушария начала вакцинацию. Главное о коронавирусе за 17 июля
Последняя страна западного полушария начала вакцинацию.

"Безусловно, сегодня мы можем сказать, что Чеченская Республика справилась с острой фазой пандемии. Сегодня нашей главной задачей является достижение так называемого коллективного иммунитета к коронавирусу. На сегодняшний день в республике организована кампания по иммунизации населения против новой коронавирусной инфекции, для чего развернуты специальные пункты вакцинации", - сказал он.

Он также рассказал, что благодаря нацпроекту за прошлый год построили шесть фельдшерско-акушерских пунктов, дооснастили 19 детских поликлинических отделений, закупили 94 единицы медицинского оборудования, построили и ввели в эксплуатацию детский инфекционный корпус на 100 коек.

"В рамках национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография" запланировано строительство и реконструкция 29 объектов здравоохранения общей площадью более 3,5 тыс. кв. м, капитальный ремонт и реконструкция 17 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, дооснащение медицинских организаций необходимым оборудованием", - рассказал Кадыров.

В Чечне выявили 14 194 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 12 630 человек, 236 умерли. По последним данным, в республике вакцинацию против коронавируса прошли 80% от взрослого населения, это 509 524 человека.

Теги
РоссияЧечняПандемия COVID-19
В Гаване прошел митинг в поддержку властей Кубы
Как сообщили в МИД страны, в акции участвовали более 100 тыс. человек
В Гаване прошел митинг в поддержку властей Кубы
Читать полностью