Доля тяжелобольных в коронавирусных стационарах Петербурга составляет 19%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Зарегистрированная доля тяжелобольных в коронавирусных стационарах Санкт-Петербурга составляет около 19% по состоянию на 17 июля. Об этом журналистам сообщили в городском комитете по здравоохранению.

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"На сегодня зарегистрирована доля тяжелых больных в ковидных стационарах около 19%. Получают неинвазивную искусственную вентиляцию легких (посредством кислородной маски) 244 пациента, инвазивную искусственную вентиляцию легких (через интубацию трахеи) - 193 пациента", - говорится в сообщении комитета.

По последним данным, в Петербурге выявили 501 694 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 479 243 человека, умерли 18 123. За последние сутки в городе выявили 1 957 случаев заражения.