СМИ: противники Олимпиады собрались у дворца в Токио, где проходит прием в честь главы МОК

ТОКИО, 18 июля. /ТАСС/. Противники проведения летних Олимпийских игр в Токио собрались у расположенного в столице Японии дворца Акасака, где проходит прием в честь главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Об этом в воскресенье сообщил телеканал NHK.

Информация о численности собравшихся не приводится, однако отмечается, что противники предстоящих мероприятий держат в руках плакаты с призывом отменить Игры. "Защитите наши жизни, а не Олимпиаду", - цитирует NHK текст, написанный на одном из плакатов.

Помимо Баха, на приеме во дворце Акасака, который является одном из двух гостевых домов правительства Японии, присутствуют японский премьер-министр Ёсихидэ Суга, губернатор Токио Юрико Коикэ и глава оргкомитета "Токио-2020" Сэйко Хасимото. Организаторы решили провести торжественную встречу в усеченном формате без еды и напитков для предотвращения распространения нового коронавируса.

В воскресенье агентство Kyodo опубликовало результаты своего опроса, согласно которым 87% жителей Японии испытывают опасения, что проведение Олимпиады в Токио может привести к еще большему распространению в стране нового коронавируса.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. За пять дней до начала Олимпиады ситуация с распространением коронавируса остается непростой: суточный прирост количества новых случав в японской столице держится на отметке выше тысячи. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.