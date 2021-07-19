Военные медики начали прием больных коронавирусом в Хакасии

ТАСС, 19 июля. Военные медики Центрального военного округа начали прием пациентов в мобильном госпитале, развернутом на базе реабилитационного центра им. А. Лебедя в городе Черногорске. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны России.

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"Поступившие граждане были осмотрены специалистами. Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под постоянным наблюдением квалифицированных военных медиков", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что для оказания помощи населению Хакасии в госпитале имеется современное медицинское оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, рентгеновская техника, аппараты УЗИ, анализаторы крови, а также необходимый запас лекарственных средств.

Во времяпроведенного ранее совместного совещания с гражданскими специалистами определили порядок и объем работы военных медицинских работников.

"В составе госпиталя 67 военных врачей и младших медицинских специалистов ЦВО, отделение анестезиологии и реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также лаборатория ПЦР-диагностики", - отметили в Минобороны РФ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военный мобильный госпиталь на 100 мест развернули в Хакасии для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Министр обороны РФ Сергей Шойгу после обращения главы Хакасии Валентина Коновалова принял решение о направлении мобильного госпиталя на 100 койко-мест из Челябинской области. Также в соответчствии с решением Шойгу для обеспечения государственных медицинских учреждений Хакасии военно-транспортная авиация перебросит в Абакан необходимые объемы медицинского кислорода.