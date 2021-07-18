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Скорость мутации ковида и пациенты на ИВЛ в Москве.
Скорость мутации ковида и пациенты на ИВЛ в Москве.
Скорость мутации ковида и пациенты на ИВЛ в Москве.
Скорость мутации ковида и пациенты на ИВЛ в Москве.
Скорость мутации ковида и пациенты на ИВЛ в Москве.
Пандемия COVID-19

Скорость мутации ковида и пациенты на ИВЛ в Москве. Главное о коронавирусе за 18 июля

© Владимир Гердо/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

​​​​​​​Россия

  • Всего зафиксировано 5 958 133 случая заражения, из них новых — 25 018. За сутки умерли 764 человека, за весь период — 148 419.
  • Мутации коронавируса происходят намного медленнее, чем у вируса гриппа, несмотря на регулярное появление новых штаммов.
  • В России в четвертый раз подряд обновился максимум по числу смертей из-за ковида за неделю. Штаб по борьбе с коронавирусом зарегистрировал 5 417 летальных исходов за семь дней.
  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 204 млрд рублей на выплаты для школьников.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 463 135 случаев заражения, из них новых — 4 357 (данные Оперштаба Москвы).
  • Число пациентов с коронавирусом на аппаратах искусственной вентиляции легких в столичных госпиталях снизилось более чем на 20% почти за две недели.

Мир

  • Всего зафиксировано более 190,1 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • С 19 июля в Англии, где проживает 85% населения Великобритании, отменяются оставшиеся коронавирусные ограничения, при этом количество выявляемых случаев заражения продолжает расти. 
  • По меньшей мере 87% жителей Японии опасаются, что летние Олимпийские игры в Токио могут привести к еще большему распространению в стране нового коронавируса. В Олимпийской деревне впервые выявили заражение у спортсменов.
  • Ученые Сингапура считают, что лица, перенесшие коронавирусную инфекцию, в любом случае должны прививаться, но им достаточно одной дозы вакцины.
  • Акции протеста против введения обязательных санитарных пропусков, предназначенных для посещения кафе и ресторанов, собрали во Франции 114 тыс. человек.
  •  Слова президента США Джо Байдена о том, что социальные сети содействуют распространению дезинформации о коронавирусе и вакцинах, противоречат фактам, заявили на сайте компании Facebook
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