Скорость мутации ковида и пациенты на ИВЛ в Москве. Главное о коронавирусе за 18 июля

Россия
- Всего зафиксировано 5 958 133 случая заражения, из них новых — 25 018. За сутки умерли 764 человека, за весь период — 148 419.
- Мутации коронавируса происходят намного медленнее, чем у вируса гриппа, несмотря на регулярное появление новых штаммов.
- В России в четвертый раз подряд обновился максимум по числу смертей из-за ковида за неделю. Штаб по борьбе с коронавирусом зарегистрировал 5 417 летальных исходов за семь дней.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 204 млрд рублей на выплаты для школьников.
Москва
- Всего зафиксировано 1 463 135 случаев заражения, из них новых — 4 357 (данные Оперштаба Москвы).
- Число пациентов с коронавирусом на аппаратах искусственной вентиляции легких в столичных госпиталях снизилось более чем на 20% почти за две недели.
Мир
- Всего зафиксировано более 190,1 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- С 19 июля в Англии, где проживает 85% населения Великобритании, отменяются оставшиеся коронавирусные ограничения, при этом количество выявляемых случаев заражения продолжает расти.
- По меньшей мере 87% жителей Японии опасаются, что летние Олимпийские игры в Токио могут привести к еще большему распространению в стране нового коронавируса. В Олимпийской деревне впервые выявили заражение у спортсменов.
- Ученые Сингапура считают, что лица, перенесшие коронавирусную инфекцию, в любом случае должны прививаться, но им достаточно одной дозы вакцины.
- Акции протеста против введения обязательных санитарных пропусков, предназначенных для посещения кафе и ресторанов, собрали во Франции 114 тыс. человек.
- Слова президента США Джо Байдена о том, что социальные сети содействуют распространению дезинформации о коронавирусе и вакцинах, противоречат фактам, заявили на сайте компании Facebook