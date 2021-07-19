Более 2,5 млн жителей Подмосковья прошли первый этап вакцинации от COVID-19

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Свыше 2,5 млн жителей Московской области сделали прививку первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, около 1,4 млн человек прошли вакцинацию полностью. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Московской области прививку от новой коронавирусной инфекции первым компонентом вакцины сделали уже более 2,5 млн человек, более 1,4 млн - вторым", - сказали в министерстве.

Как отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба, в Подмосковье наблюдается увеличение числа желающих пройти вакцинацию.

"Чтобы поощрить наших жителей, мы проводим вторую акцию по розыгрышу квартиры среди вакцинированных", - рассказала Стригункова.

В пресс-службе добавили, что в розыгрыше квартиры могут принять участие все совершеннолетние граждане РФ, которым первый компонент вакцины введен с 25 июня по 30 июля в пунктах вакцинации Минздрава Московской области. Прием заявок проводится с 9 по 30 июля. Подать заявку на участие в акции можно на региональном портале госуслуг.