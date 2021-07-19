Отмена QR-кодов в Москве не повлияла на решение Пескова сделать прививку от коронавируса

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что намерен сделать прививку от коронавируса, несмотря на смягчение связанных с пандемией ограничений в Москве.

Москва и Подмосковье отменяют обязательные QR-коды для кафе и ресторанов.

Москва и Подмосковье отменяют обязательные QR-коды для кафе и ресторанов. Главное

"Безусловно. Я планирую вакцинироваться", - сказал представитель Кремля журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, остаются ли в силе его планы пройти вакцинацию после отмены QR-кодов для посещения заведений общественного питания в столице.

Песков проходил лечение от коронавируса в мае 2020 года. Ранее он говорил, что имеет высокие титры антител, но после рекомендации специалистов решил пройти вакцинацию "Спутником Лайт".