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Пандемия COVID-19

Отмена QR-кодов в Москве не повлияла на решение Пескова сделать прививку от коронавируса

Пресс-секретарь президента ранее сообщал, что после рекомендации специалистов решил пройти вакцинацию "Спутником Лайт"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСC
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСC

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что намерен сделать прививку от коронавируса, несмотря на смягчение связанных с пандемией ограничений в Москве.

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"Безусловно. Я планирую вакцинироваться", - сказал представитель Кремля журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, остаются ли в силе его планы пройти вакцинацию после отмены QR-кодов для посещения заведений общественного питания в столице.

Песков проходил лечение от коронавируса в мае 2020 года. Ранее он говорил, что имеет высокие титры антител, но после рекомендации специалистов решил пройти вакцинацию "Спутником Лайт".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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