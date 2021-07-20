История и традиции исламского праздника жертвоприношения Курбан-байрам

В этом году мусульмане начинают отмечать свой главный праздник Курбан-байрам 20 июля. Его арабское название — Ид аль-Адха, или праздник жертвоприношения, он посвящен окончанию хаджа — паломничества в Мекку.
Праздник длится три дня, которые в большинстве мусульманских стран являются нерабочими. Совершить жертвоприношение можно в любой из них.
Из-за пандемии Саудовская Аравия ограничила число паломников, которым разрешено посетить святыни ислама: оно составляет 60 тыс. подданных и резидентов страны любой национальности. Помимо этого, в хадж смогут отправиться только лица от 18 до 65 лет, которые сделали прививку от коронавируса в соответствии с требованиями королевства.
Рассказываем о традициях празднования Курбан-байрама.
Почему хадж так важен?
Хадж — одна из основных обязанностей мусульманина, гарантирующая ему отпущение грехов и достижение, согласно верованиям, вечного блаженства в загробной жизни. Каждый правоверный, согласно исламскому вероучению, обязан хотя бы раз в жизни совершить хадж. После этого он имеет право именоваться "хаджи" — это почетное и уважаемое обращение к мусульманину.
Почему это праздник жертвоприношения?
В основе праздника лежит сюжет из Корана, аналогичный библейскому, — ангел Джабраил (архангел Гавриил) явился к пророку Ибрахиму (библейскому Аврааму) во сне и передал ему повеление Аллаха принести в жертву своего первенца Исмаила. Отец с сыном отправились туда, где сейчас находится Мекка, чтобы принести жертву.
Убедившись в том, что Ибрахим выдержал испытание, Аллах послал ему барашка, которого они и принесли в жертву Всевышнему.
Сегодня мусульмане совершают подобное жертвоприношение независимо от того, в Мекке они или нет.
Как узнать дату праздника?
Курбан-байрам отмечается на десятый день месяца зуль-хиджа — 12-го месяца мусульманского лунного календаря. Из-за различий в григорианском и мусульманском календарях дата празднования ежегодно сдвигается назад на 11 дней.
Что происходит в день праздника и накануне?
В предшествующий Курбан-байраму день (День Арафат) принято соблюдать пост.
Празднование начинается с восходом солнца. Мусульмане совершают полное омовение, надевают новую одежду и направляются в мечеть к утренней молитве.
По окончании утреннего намаза верующие возвращаются домой, а потом снова собираются во дворах или на улице, чтобы спеть хором славословие Аллаху (по-арабски "такбир" — прим. ТАСС). Затем мулла произносит праздничные проповеди (по-арабски "хутба" — прим. ТАСС), по окончании которых мусульмане посещают кладбища, чтобы у могил помолиться за умерших.
Затем наступает время жертвенного обряда. По решению Духовных управлений мусульман в городах России для забоя жертвенных животных отведены специальные места. На этих площадках должны соблюдаться правила, согласованные с ветеринарными службами.
Большое внимание уделяется праздничному оформлению стола, а также приготовлению многочисленных сладостей. Близким друзьям и родственникам в дни праздника стараются сделать подарки. В следующие несколько дней обычно ходят в гости к родным, близким и знакомым.
В жертву приносят только баранов?
По мнению исламских богословов, жертвенными животными могут быть не только бараны, но и верблюды, буйволы, быки или коровы, овцы и козы. Однако возраст животных, идущих на заклание, строго определен: барану должно быть не более года, корове — два года, верблюду — пять лет.
Животные должны быть куплены верующими исключительно на честно заработанные деньги, без чего жертвоприношение не считается принятым Аллахом.
От одной семьи в жертву приносится одно животное. Мясо делят на три части: одну отдают бедным, из второй готовят угощение для родных, соседей, друзей, третью верующие могут оставить своей семье.