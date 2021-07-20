История и традиции исламского праздника жертвоприношения Курбан-байрам

В этом году мусульмане начинают отмечать свой главный праздник Курбан-байрам 20 июля. Его арабское название — Ид аль-Адха, или праздник жертвоприношения, он посвящен окончанию хаджа — паломничества в Мекку.

Праздник длится три дня, которые в большинстве мусульманских стран являются нерабочими. Совершить жертвоприношение можно в любой из них.

Из-за пандемии Саудовская Аравия ограничила число паломников, которым разрешено посетить святыни ислама: оно составляет 60 тыс. подданных и резидентов страны любой национальности. Помимо этого, в хадж смогут отправиться только лица от 18 до 65 лет, которые сделали прививку от коронавируса в соответствии с требованиями королевства.

Рассказываем о традициях празднования Курбан-байрама.