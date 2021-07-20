Эксперт сообщила о высоком спросе на ПЦР-тесты в Москве

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Спрос на ПЦР-тесты в Москве по-прежнему высокий, даже после отмены обязательных QR-кодов для посещения кафе и ресторанов. Об этом ТАСС сообщила заместитель генерального директора лабораторной службы "Хеликс" Дарья Горякина.

"В лабораторной службе "Хеликс" в Москве спрос на ПЦР-тестирование остается по-прежнему высоким, несмотря на отмену QR-кодов в столице. Мы полагаем, что QR-кодами для посещения ресторанов пользовались преимущественно москвичи, которые прошли вакцинацию или переболели COVID-19. Доля тех, кто сдавал ПЦР-тест для посещения мест общепита, по нашим наблюдениям, была невелика: отрицательный ПЦР-тест для этой цели был действителен только в течение трех дней, и актуализировать его при каждом визите в ресторан не все клиенты посчитали целесообразным", - сказала она.

По ее словам, в целом спрос на ПЦР-тесты остается стабильно высоким из-за эпидемической обстановки. "Наступила третья волна эпидемии, распространяется новый штамм вируса, растет число тех, кто заболевает и кто переносит инфекцию в тяжелой форме, и из-за разгара сезона отпусков - людям для выезда за границу необходимы справки об отрицательном ПЦР-тесте на иностранных языках", - отметила Горякина.

Как сообщалось ранее, заведения общепита в Москве, включая фудкорты в торговых центрах, с 19 июля могут выбирать формат очного приема гостей - по QR-кодам или без них. Решение о смягчении ограничений объявил мэр Москвы Сергей Собянин 16 июля, заявив об улучшении эпидобстановки в городе и об успехах прививочной кампании - в столице хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили более 3,8 млн человек, примерно 30% москвичей. Аналогичные послабления анонсировали и в Подмосковье.