Проценко призвал кандидатов в Госдуму и агитаторов вакцинироваться

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, вошедший в общефедеральную часть списка "Единой России" на выборах в Госдуму восьмого созыва, призвал других кандидатов и сотрудников предвыборных штабов вакцинироваться от коронавируса и соблюдать все санитарные требования. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии.

"Денис Проценко призвал кандидатов, агитаторов и сотрудников предвыборных штабов вакцинироваться в условиях работы с людьми", - говорится в сообщении.

"Для меня и нашей команды тяжелые больные, смерти - это не пустые слова. Мы не можем сказать, что пандемия завершена. Я призываю к соблюдению социальной дистанции, правильному ношению масок с их регулярной сменой и вакцинации. И, конечно, в современном мире должны быть использованы электронные площадки", - сказал Проценко во вторник на брифинге с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.