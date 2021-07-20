{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Проценко призвал кандидатов в Госдуму и агитаторов вакцинироваться

Главный врач больницы в Коммунарке подчеркнул, что пандемия не завершена

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, вошедший в общефедеральную часть списка "Единой России" на выборах в Госдуму восьмого созыва, призвал других кандидатов и сотрудников предвыборных штабов вакцинироваться от коронавируса и соблюдать все санитарные требования. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале партии.

На эту тему
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

"Денис Проценко призвал кандидатов, агитаторов и сотрудников предвыборных штабов вакцинироваться в условиях работы с людьми", - говорится в сообщении.

"Для меня и нашей команды тяжелые больные, смерти - это не пустые слова. Мы не можем сказать, что пандемия завершена. Я призываю к соблюдению социальной дистанции, правильному ношению масок с их регулярной сменой и вакцинации. И, конечно, в современном мире должны быть использованы электронные площадки", - сказал Проценко во вторник на брифинге с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Проценко, Денис НиколаевичВакцинация от коронавируса в России
Посол Италии не исключает, что российские туристы смогут посещать республику в сентябре
Посол Италии не исключает, что российские туристы смогут посещать республику в сентябре
Читать полностью