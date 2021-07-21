В России существенно выросло число участвующих в программе кешбэка детских лагерей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Количество детских оздоровительных лагерей, участвующих в программе по возврату части денежных средств за путевки, меньше чем за месяц возросло более чем в четыре раза. Об этом сообщила в среду глава комитета Совета Федерации по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова.

На пленарном заседании 23 июня она сообщила, что проведенный сенаторами опрос в субъектах РФ выявил отсутствие в стационарных загородных лагерях специалистов, способных оперативно подключиться к программе кешбэка. По данным сенатора, на тот момент из 1800 лагерей, включенных в региональные реестры, к программе были подключены 1200, но только 170 лагерей смогли сделать это самостоятельно, остальные подключались через туроператоров, что автоматически повышало стоимость путевки.

"После проработки вопроса сенаторами на местах, а также во взаимодействии с Федеральным агентством по туризму ситуация по подключению лагерей к программе кешбэка была существенно улучшена. По состоянию на 12 июля 2021 года количество лагерей, участвующих в программе напрямую, возросло со 170 до 757 организаций", - сказала Гумерова, слова которой приводит пресс-служба Совфеда.

Сенатор добавила, что в настоящее время по обращению сенаторов прорабатывается вопрос об упрощении процедуры регистрации для потенциальных участников программы кешбэка, а также о возможности расширения сроков для прохождения всех процедур. "Соответствующая инструкция [по подключению лагерей к программе] изложена на 30 страницах и не всегда понятна специалистам, не говоря о сотрудниках лагерей. Кроме того, не везде есть интернет. <...> Будем продолжать держать ситуацию на контроле", - подчеркнула глава комитета СФ.

Программа детского туристического кешбэка стартовала 25 мая, в ее рамках россиянам возвращается 50% стоимости путевки детский лагерь, который участвует в акции, но не более 20 тыс. рублей.