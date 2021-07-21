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ПФР одобрил более 10 млн заявлений на "школьные" выплаты

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что более 11 млн заявлений на "школьные выплаты" уже подали родители 15,5 млн детей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Более 10 млн заявлений на "школьные" выплаты на 14,2 млн детей уже одобрены. Об этом в среду заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

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"На текущий день Пенсионный фонд уже проверил и одобрил более 10 млн заявлений на 14 млн 200 тыс. детей. Уведомления об этом направлены родителям в личные кабинеты на портале государственных услуг. Платежные поручения по одобренным заявлениям уже сформированы", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Котяков сообщил, что более 11 млн заявлений на "школьные выплаты" уже подали родители 15,5 млн детей. Более 99% заявлений поступили в электронном виде, отметил он.

"По состоянию на 21 июля поступило уже свыше 11 млн заявлений на 15,5 млн детей. Абсолютное большинство - 99,6% от этих заявлений - поступило в электронном виде, и только 45 тыс. заявлений поданы в клиентские службы Пенсионного фонда", - сказал он.

По словам Котякова, сервис предзаполнения заявлений существенно снизил процент ошибок и, соответственно, количество отказов в выплате. Оно составило менее 1%, уточнил министр. "При этом, если гражданин заполнял заявление самостоятельно и допустил неточности в сведениях, у него есть возможность повторно обратиться за выплатой до 1 ноября. До конца года все выплаты мы завершим в полном объеме", - пояснил он.

Путин в июле подписал указ, согласно которому все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ранее сообщал, что на единовременную выплату будет выделено 204 млрд рублей, она охватит более 20 млн детей.

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