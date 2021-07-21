ПФР одобрил более 10 млн заявлений на "школьные" выплаты

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Более 10 млн заявлений на "школьные" выплаты на 14,2 млн детей уже одобрены. Об этом в среду заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Что известно о поддержке материнства и семей с детьми в России

"На текущий день Пенсионный фонд уже проверил и одобрил более 10 млн заявлений на 14 млн 200 тыс. детей. Уведомления об этом направлены родителям в личные кабинеты на портале государственных услуг. Платежные поручения по одобренным заявлениям уже сформированы", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Котяков сообщил, что более 11 млн заявлений на "школьные выплаты" уже подали родители 15,5 млн детей. Более 99% заявлений поступили в электронном виде, отметил он.

"По состоянию на 21 июля поступило уже свыше 11 млн заявлений на 15,5 млн детей. Абсолютное большинство - 99,6% от этих заявлений - поступило в электронном виде, и только 45 тыс. заявлений поданы в клиентские службы Пенсионного фонда", - сказал он.

По словам Котякова, сервис предзаполнения заявлений существенно снизил процент ошибок и, соответственно, количество отказов в выплате. Оно составило менее 1%, уточнил министр. "При этом, если гражданин заполнял заявление самостоятельно и допустил неточности в сведениях, у него есть возможность повторно обратиться за выплатой до 1 ноября. До конца года все выплаты мы завершим в полном объеме", - пояснил он.

Путин в июле подписал указ, согласно которому все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ранее сообщал, что на единовременную выплату будет выделено 204 млрд рублей, она охватит более 20 млн детей.