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Путин надеется, что перечисление выплат в 10 тыс. рублей на школьников пройдет без проблем

Мера касается всех детей в возрасте от шести до 18 лет

НОВО-ОГАРЕВО, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что правительство обеспечит беспроблемную организацию единовременной выплаты в 10 тыс. рублей на каждого школьника страны.

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На совещании с членами кабинета министров в среду глава государства заслушал доклад министра труда и социальной защиты Антона Котякова о том, как ведется работа по организации выплат. Руководитель ведомства заверил, что все необходимые действия предпринимаются, с 16 августа начнется перечисление денег.

"Хорошо. Надеюсь, что эта работа будет доведена до конца - так, как это было сделано и по предыдущим нашим мероприятиям подобного рода", - указал Путин.

Президент объявил о единовременной выплате родителям детей школьного возраста в послании парламенту. Мера касается всех детей в возрасте от шести до 18 лет.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКотяков, Антон Олегович
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