Байден считает, что имеющиеся вакцины защищают от всех разновидностей коронавируса

"Вакцины справляются с любым вирусом, в том числе с дельта-вариантом, который легче передается и является более смертоносным для невакцинированных людей. Вы не заразитесь СOVID-19, если прошли вакцинацию", - сказал он.

Ранее в среду издание The New England Journal of Medicine опубликовало результаты исследований, согласно которым полная вакцинация препаратами консорциума Pfizer и BioNTech, а также компании AstraZeneca обеспечивает высокую степень защиты от дельта-варианта коронавируса. По его сведениям, введение обоих компонентов препарата Pfizer и BioNTech давало 88-процентную защиту при заражении дельта-штаммом по сравнению с 93,7% при варианте "альфа". Две дозы вакцины AstraZeneca гарантировали защиту на уровне 67% при дельта-штамме и 74,5% - при альфа-варианте.