Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума с конца мая

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг снизился до 0,95 - минимума с 27 мая, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В трех из десяти регионов страны с наибольшим количеством заразившихся индикатор остается ниже единицы. В Москве он сократился до 0,75, в Подмосковье - до 0,9 (минимального значения с 14 марта), а в Санкт-Петербурге остался на уровне 0,99.

В Воронежской и Нижегородской областях показатель равен 1, в Иркутской и Свердловской - 1,01, в Красноярском крае - 1,02, в Ростовской области - 1,05, а в Самарской, где впервые с февраля выявили более 300 случаев заражения за сутки, - 1,07.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.