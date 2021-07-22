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СК наградил медиков, оперировавших пациента во время пожара в кардиоцентре в Благовещенске

Медали получили 11 человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июля. /ТАСС/. Медики, которые в апреле прооперировала пациента во время пожара в кардиохирургическом центре в Благовещенске, получили медали Следственного комитета России "Доблесть и отвага", сообщает в четверг пресс-служба СУ СК по Амурской области.
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"Одиннадцать медицинских работников награждены медалью Следственного комитета РФ "Доблесть и отвага", - говорится в сообщении.

Пожар в здании кардиохирургического центра произошел днем 2 апреля. Пожарным пришлось работать в сложных условиях: здание клиники построено в 1908 году, огонь по деревянным перекрытиям кровли распространялся очень быстро. Температура в очаге пожара была предельно высокая, приходилось периодически охлаждать боевую одежду. Кроме того, во время пожара бригада медиков оперировала пациента, так как прервать процесс было невозможно.

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РоссияАмурская область
Пандемия COVID-19
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